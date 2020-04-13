У Запоріжжі екс-беркутівець переробляв для продажу травматичні пістолети на бойові (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136679-u-zaporijji-eks-berkutivec-pereroblyav-dlya-prodaju-travmatychni-pistolety-na-boyovi-foto-video.htmlРакурс
Продаж вогнепальної зброї налагодив у Запоріжжі колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут». Чоловіка спіймали «на гарячому» оперативники Служби безпеки України під час продажу чергової партії бойових пістолетів, які екс-беркутівець самотужки переробляв з травматичних і стартових. Про це 13 квітня повідомляє прес-центр СБУ.
Відомо, що колишній спецпризначенець наразі очолює підрозділ безпеки в одній із комерційних структур Києва. За попередньою версією слідства, він одночасно з легальною роботою займався незаконним виготовленням вогнепальної зброї.
Клієнтів він підшукував через спеціалізовані інтернет-платформи та реалізовував через особисті зв’язки в кримінальних колах у Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях, — йдеться у повідомленні СБУ.
Оперативники затримали зловмисника у Запоріжжі під час спроби продажу 10 стартових пістолетів, переведених у бойовий стан, та понад 200 патронів до них за 50 тис. грн. Також в автомобілі затриманого вилучили ще один «модернізований» пістолет.
Проти екс-беркутівця відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.