Засідання суду в режимі відеоконференції тривало 18 хвилин

https://racurs.ua/ua/n136678-18-hvylyn-u-zoom-v-ukrayini-vidbulosya-pershe-sudove-zasidannya-cherez-populyarnyy-dodatok-dlya.html

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Перше в Україні засідання суду з використанням популярного додатка для відеоконференції Zoom відбулося сьогодні у Дніпропетровському окружному адміністративному суді.

Воно тривало 18 хвилин. Про це повідомляє прес-служба суду.

Також трансляція засідання велася через популярний відеосервіс YouTube.

Це засідання стосувалося позову ТОВ «Трансформ Енерджі» до Київської митниці.

Суддя Андрій Рищенко перебував у суді, в той час як обидві сторони — у своїх офісах у Києві та Дніпрі.

За клопотанням сторони митниці було оголошено перерву, щоб надати відповідачу можливість підготувати відповіді та направити їх позивачу та суду.

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 22 квітня, воно також здійснюватиметься за допомогою Zoom.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні дозволила обирати запобіжний захід під час карантину по відеозв’язку.