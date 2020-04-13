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Ракурс
Засідання суду в режимі відеоконференції тривало 18 хвилин

18 хвилин у Zoom: в Україні відбулося перше судове засідання через популярний додаток для відеоконференцій (ВІДЕО)

13 кві 2020, 17:47
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Перше в Україні засідання суду з використанням популярного додатка для відеоконференції Zoom відбулося сьогодні у Дніпропетровському окружному адміністративному суді.

Воно тривало 18 хвилин. Про це повідомляє прес-служба суду.

Також трансляція засідання велася через популярний відеосервіс YouTube.

Це засідання стосувалося позову ТОВ «Трансформ Енерджі» до Київської митниці.

Суддя Андрій Рищенко перебував у суді, в той час як обидві сторони — у своїх офісах у Києві та Дніпрі.

За клопотанням сторони митниці було оголошено перерву, щоб надати відповідачу можливість підготувати відповіді та направити їх позивачу та суду.

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 22 квітня, воно також здійснюватиметься за допомогою Zoom.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні дозволила обирати запобіжний захід під час карантину по відеозв’язку.

Джерело: Ракурс


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