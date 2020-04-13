Пожежі в Чорнобилі: вітер відносить дим до Білорусі, фото — Ярослав Ємельяненко

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Пожежі у Чорнобилі продовжуються і громадяни занепокоєні наслідками великих загорянь у зоні відчуження навколо ЧАЕС.

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки розробив прогноз переміщення потенційно забруднених повітряних мас внаслідок пожеж на 13−14 квітня. Карта з прогнозом опублікована на сайті центру.

За прогнозними розрахунками на 13 квітня, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас переважно будуть направлені у північно-східному напрямку, тобто у бік Білорусі. У науково-технічному центрі повідомили, що траєкторії мають мінливий характер. Цей прогноз розрахували до 11.00 14 квітня.

Площа пожеж у Чорнобильській зоні відчуження за останню добу не збільшувалась. Утім, у зоні відчуження та безумовного відселення ДСНС і лісова охорона продовжують гасити пожежі, які спалахнули ще 4 квітня.

Йдеться про території Корогодського та Денисовецького лісництва. Пожежу на території Котовського лісництва ліквідували. У Денисовицькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Мир пожежа посилюється. На цій ділянці працюють близько 250 пожежників та близько 60 одиниць техніки.