Пожары в Чернобыле: ветер относит дым на Беларусь, фото — Фейсбук Я.Емельяненко

https://racurs.ua/n136677-veter-otnosit-dym-pojarov-v-chernobylskoy-zone-na-belarus-karta.html

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Пожары в Чернобыле продолжаются и граждане обеспокоены последствиями крупных возгораний в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС.

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности разработал прогноз перемещения потенциально загрязненных воздушных масс в результате пожаров на 13−14 апреля. Карта прогноза опубликована на сайте центра.

По прогнозным расчетам на 13 апреля, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс преимущественно будут направлены в северо-восточном направлении, то есть в сторону Беларуси. В научно-техническом центре сообщили, что траектории имеют изменчивый характер. Этот прогноз рассчитали до 11.00 14 апреля.

Площадь пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения за последние сутки не увеличивалась. Впрочем, в зоне отчуждения и безусловного отселения ГСЧС и лесная охрана продолжают тушить пожары, вспыхнувшие еще 4 апреля.

Речь идет о территории Корогодского и Денисовецкого лесничества. Пожар на территории Котовского лесничества ликвидировали. В Денисовецком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир пожар усиливается. На этом участке работают около 250 пожарных и около 60 единиц техники.