Пленки Ермака: фигуранты нового скандального видео обсуждали получение наградного оружия

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Ракурс

«Пленки Ермака» пополнились новым эпизодом, который сегодня появился в Телеграмм-канале «д'Ермак». На видеозаписи команда брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, вероятно, летом прошлого года, обсуждала вопрос получения наградного оружия.

Во время разговора мужчины отмечают, что до Нового года у них будет один пистолет, может два или больше. Также вспоминают об арсенале оружия у экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, наличии «трех стволов» у бывшего генпрокурора Юрия Луценко, какого-то оружия у экс-президента Петра Порошенко и экс-нардепа Сергея Пашинского. Крайне негативно во время разговора мужчины высказываются о Пашинском, которого несколько раз подряд называют «мразью».

Кроме этого, в начале разговора команда Ермака-младшего говорит о неизвестном парне, которого «можно подписывать на различные дела».

Приедет мальчик. Его можно будет под разные дела подписывать: арестовать кого-то, коррупционера поймать, — говорят фигуранты записей.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос, который сейчас проходит свидетелем в шести или семи уголовных производствах, 29 марта опубликовал в Фейсбуке видеокадры с братом главы Офиса президента. Лерос обвинил Ермака в продаже государственных должностей при посредничестве своего брата.

После этого Андрей Ермак обратился в Службу безопасности и Госбюро расследований с призывом «провести всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал». В то же время брат главы ОПУ Денис Ермак заявил, что является «свободным гражданином, имеющим право встречаться с кем угодно». Общественная организация «Украинское бюро национального развития» Дениса занимается разработками, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой.

В свою очередь, вероятным автором записей Ермака является 39-летний уроженец Харькова Дмитрий Штанько.