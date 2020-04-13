Плівки Єрмака: фігуранти нового скандального відео говорили про отримання нагородної зброї

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«Плівки Єрмака» поповнилися новим епізодом, який сьогодні з’явився у Телеграм-каналі «д'Ермак». На відеозаписі команда брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, ймовірно, торік влітку, обговорювала питання отримання нагородної зброї.

Під час розмови чоловіки зазначають, що до Нового року у них буде один пістолет, може два або більше. Також згадують про арсенал зброї у екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, «три стволи» у колишнього генпрокурора Юрія Луценка, якусь зброю у екс-президента Петра Порошенка та екс-нардепа Сергія Пашинського. Вкрай негативно під час розмови чоловіки висловлюються про Пашинського, якого кілька разів поспіль називають «мраззю».

Окрім цього, на початку розмови команда Єрмака-молодшого говорить про якогось хлопця, котрого «можна підписувати під різні справи».

Приїде хлопчина. Його можна буде під різні справи підписувати: заарештувати когось, корупціонера зловити, — говорять фігуранти записів.

Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос, котрий нині є свідком у шістьох чи сімох кримінальних провадженнях, 29 березня опублікував у Фейсбук відеокадри, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Лерос звинуватив Єрмака у продажі державних посад через свого брата.

Після цього Андрій Єрмак звернувся до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань із закликом «провести всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив». Водночас брат глави ОПУ Денис Єрмак заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно». Громадська організація «Українське бюро національного розвитку» Дениса займається розробками, науковими адаптаціями проектів, пов’язаних з економікою, соціонікою.

Ймовірним автором записів є 39-річний уродженець Харкова Дмитро Штанько.