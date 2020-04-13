Заседание суда в режиме видеоконференции длилось 18 минут

https://racurs.ua/n136678-18-minut-v-zoom-v-ukraine-sostoyalos-pervoe-sudebnoe-zasedanie-cherez-populyarnoe-prilojenie-dlya.html

Ракурс

Первое в Украине заседание суда с использованием популярного приложения для видеоконференции Zoom состоялось сегодня в Днепропетровском окружном административном суде.

Оно продолжалось 18 минут. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также трансляция заседания велась через популярный видеосервис YouTube.

Это заседание касалось иска ООО «Трансформ Энерджи» к Киевской таможне.

Судья Андрей Рищенко находился в суде, в то время как обе стороны — в своих офисах в Киеве и Днепре.

По ходатайству стороны таможни был объявлен перерыв, чтобы предоставить ответчику возможность подготовить ответы и направить их истцу и суду.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 22 апреля, оно также будет осуществляться с помощью Zoom.

Напомним, Верховная Рада сегодня разрешила избирать меру пресечения во время карантина по видеосвязи.