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Ракурс
Заседание суда в режиме видеоконференции длилось 18 минут

18 минут в Zoom: в Украине состоялось первое судебное заседание через популярное приложение для видеоконференций (ВИДЕО)

13 апр 2020, 17:47
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Первое в Украине заседание суда с использованием популярного приложения для видеоконференции Zoom состоялось сегодня в Днепропетровском окружном административном суде.

Оно продолжалось 18 минут. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также трансляция заседания велась через популярный видеосервис YouTube.

Это заседание касалось иска ООО «Трансформ Энерджи» к Киевской таможне.

Судья Андрей Рищенко находился в суде, в то время как обе стороны — в своих офисах в Киеве и Днепре.

По ходатайству стороны таможни был объявлен перерыв, чтобы предоставить ответчику возможность подготовить ответы и направить их истцу и суду.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 22 апреля, оно также будет осуществляться с помощью Zoom.

Напомним, Верховная Рада сегодня разрешила избирать меру пресечения во время карантина по видеосвязи.

Источник: Ракурс


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