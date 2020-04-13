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Заседание суда в режиме видеоконференции длилось 18 минут
18 минут в Zoom: в Украине состоялось первое судебное заседание через популярное приложение для видеоконференций (ВИДЕО)https://racurs.ua/n136678-18-minut-v-zoom-v-ukraine-sostoyalos-pervoe-sudebnoe-zasedanie-cherez-populyarnoe-prilojenie-dlya.htmlРакурс
Первое в Украине заседание суда с использованием популярного приложения для видеоконференции Zoom состоялось сегодня в Днепропетровском окружном административном суде.
Оно продолжалось 18 минут. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Также трансляция заседания велась через популярный видеосервис YouTube.
Это заседание касалось иска ООО «Трансформ Энерджи» к Киевской таможне.
Судья Андрей Рищенко находился в суде, в то время как обе стороны — в своих офисах в Киеве и Днепре.
По ходатайству стороны таможни был объявлен перерыв, чтобы предоставить ответчику возможность подготовить ответы и направить их истцу и суду.
Следующее судебное заседание по этому делу состоится 22 апреля, оно также будет осуществляться с помощью Zoom.
Напомним, Верховная Рада сегодня разрешила избирать меру пресечения во время карантина по видеосвязи.
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