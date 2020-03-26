Зеленський призначив нового заступника Баканова. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n135787-perestanovky-u-sbu-zelenskyy-pryznachyv-novogo-zastupnyka-bakanova.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів кадрові перестановки у Службі безпеки (СБУ). Він призначив заступника глави СБУ, а також начальників управління в Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Зеленський призначив Олександра Якушева заступником глави Служби безпеки України. Указ був оприлюднений 25 березня. Про це повідомляється на сайті президента.

Про нового заступника Баканова відомо, що в 2015 році він працював на посаді помічника голови СБУ і був начальником відділу СБУ апарату глави служби.

Також своїми указами президент України Володимир Зеленський призначив начальників обласних СБУ. Управління СБУ в Сумській області очолив Олега Салюка, а начальником управління в Чернігівській області став Павло Ревун.

Окрім того, Зеленський провів кадрові зміни в Харківській області. Президент звільнив з посади начальника Миколу Найдича, а на його місце призначив Романа Дудіна.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив двох заступників голови СБУ Івана Баканова, а також начальника департаменту госпзабезпечення.