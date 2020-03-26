Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n135786-v-italiyi-vje-7-5-tys-zagyblyh-vid-covid-19-u-ssha-mayje-70-tys-infikovanyh.html

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Китайським коронавірусом в усьому світі інфіковані вже майже 472 тис. осіб. Найбільше інфікованих — в Китаї, Італії, США та Іспанії.

COVID-19 станом на ранок 26 березня став причиною смерті 21 тис. 308 осіб. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Найбільша кількість смертей зафіксовано в Італії, там налічується вже 7 тис. 503 загиблих. За останню добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли майже 700 осіб. Друга країна за кількістю смертей — Іспанія. Там за останню добу загинуло понад 650 осіб, загальна кількість померлих від коронавірусу — 3 тис. 647.

Сполучені Штати перебувають на третьому місці за кількістю інфікованих коронавірусом після Китаю та Італії, і на п’ятому місці за кількістю смертельних випадків — після Італії, Іспанії, Китаю, Ірану та Франції. Жертвами коронавірусу в США стали 1 тис. 42 людини.

Найгірша ситуація в країні склалася в штаті Нью-Йорк — на нього припадає четверта частина всіх смертельних випадків, а кількість хворих перевищила 32 тис. осіб.

Сенат США прийняв законопроект про виділення 2,2 трлн дол. для стимулювання економіки через пандемію коронавірусу. Пакет включає допомогу в сумі 1 тис. 200 дол. для кожного дорослого американця і по 500 дол. на неповнолітніх.

Водночас одужали від коронавірусу 114 тис. 870 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і станом на 22.00 25 березня є п’ять летальних випадків.