Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n135786-v-italii-uje-7-5-tys-pogibshih-ot-covid-19-v-ssha-pochti-70-tys-inficirovannyh.html

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Китайским коронавирусом во всем мире инфицированы уже почти 472 тыс. человек. Больше всего инфицированных — в Китае, Италии, США и Испании.

COVID-19 по состоянию на утро 26 марта стал причиной смерти 21 тыс. 308 человек. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Наибольшее количество смертей зафиксированы в Италии, там насчитывается уже 7 тыс. 503 погибших. За последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли почти 700 человек. Вторая страна по количеству смертей — Испания. Там за последние сутки погибло более 650 человек, общее количество умерших от коронавируса — 3 тыс. 647.

Соединенные Штаты находятся на третьем месте по количеству инфицированных коронавирусом после Китая и Италии, и на пятом месте по количеству смертельных случаев — после Италии, Испании, Китая, Ирана и Франции. Жертвами коронавируса в США стали 1 тыс. 42 человека.

Наихудшая ситуация в стране сложилась в штате Нью-Йорк — на него приходится четвертая часть всех смертельных случаев, а количество заболевших превысило 32 тыс. человек.

Сенат США принял законопроект о выделении 2,2 трлн долл. для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса. Пакет включает помощь в сумме 1 тыс. 200 долл. для каждого взрослого американца и по 500 долл. на несовершеннолетних.

При этом выздоровели от коронавируса 114 тыс. 870 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Украине зафиксированы 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19 и по состоянию на 22.00 25 марта есть пять летальных случаев.