Зеленский назначил нового заместителя Баканова. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n135787-perestanovki-v-sbu-zelenskiy-naznachil-novogo-zamestitelya-bakanova.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, провел кадровые перестановки в Службе безопасности (СБУ). Он назначил заместителя главы СБУ, а также начальников управления в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины. Указ был обнародован 25 марта. Об этом сообщается на сайте президента.

О новом заместителе Баканова известно, что в 2015 году он работал на должности помощника председателя СБУ и был начальником отдела СБУ аппарата главы службы.

Также своими указами президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников областных СБУ. Управление СБУ в Сумской области возглавил Олега Салюка, а начальником управления в Черниговской области стал Павел Ревун.

Кроме того, Зеленский провел кадровые изменения в Харьковской области. Президент уволил с должности начальника Николая Найдыча, а на его место назначил Романа Дудина.

Напомним, ранее Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ Ивана Баканова, а также начальника департамента хозобеспечения.