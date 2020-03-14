Зеленский провел перестановки среди топ-чиновников СБУ. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел кадровые перестановки в Службе безопасности (СБУ). Он уволил двух заместителей главы СБУ Ивана Баканова, а также начальника департамента хозобеспечения.

Так, с должности первого заместителя главы СБУ, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью был уволен Дмитрий Нескоромный, а с должности заместителя главы СБУ — Александр Карпенко. Об этом сообщается на сайте президента.

На место Нескромного Зеленский назначил Василия Малюка. Теперь он станет первым заместителем Баканова. Также президент назначил Владимира Краснянского начальником управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области. Перед этим он был временно исполняющим обязанности начальника этого управления.

Кроме этого, Зеленский освободил Владимира Киптенко с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины. Этот пост он занимал еще со времен Виктора Януковича.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ № 963/2019, согласно которому бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уволен с военной службы в запас спецслужбы с правом ношения военной формы одежды.