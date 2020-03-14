Зеленський провів перестановки серед топ-чиновників СБУ. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, провів кадрові перестановки у Службі безпеки (СБУ). Він звільнив двох заступників голови СБУ Івана Баканова, а також начальника департаменту господарського забезпечення.

Так, з посади першого заступника глави СБУ, начальника головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю був звільнений Дмитро Нескоромний, а з посади заступника глави СБУ — Олександр Карпенко. Про це повідомляється на сайті президента.

На місце Нескромного Зеленський призначив Василя Малюка. Тепер він стане першим заступником Баканова. Також президент призначив Володимира Краснянського начальником управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Перед цим він був тимчасово виконуючим обов’язки начальника цього управління.

Окрім цього, Зеленський звільнив Володимира Кіптенка з посади начальника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. Цей пост він займав ще з часів Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ № 963/2019, згідно з яким колишній глава Служби безпеки України Василь Грицак звільнений з військової служби в запас спецслужби з правом носіння військової форми одягу.