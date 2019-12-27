Василь Грицак, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n131401-grycaka-zvilneno-v-zapas-sbu.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 963/2019, згідно з яким колишнього очільника Служби безпеки України Василя Грицака звільнено з військової служби в запас спецслужби з правом носіння військової форми одягу.

Текст відповідного указу від 27 грудня опублікований на сайті Офісу президента.

Грицак очолив СБУ 2 липня 2015 року. 25 березня 2016 року йому було присвоєне військове звання генерала армії України.

29 серпня цього року Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Грицака з посади голови СБУ, яку парламент того ж дня підтримав. Наступником Грицака на посаді очільника СБУ став Іван Баканов.

Нагадаємо, наприкінці вересня Зеленський звільнив із військової служби в запас СБУ колишнього першого заступника Грицака Павла Демчину.