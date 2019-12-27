Василий Грицак, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n131401-gricak-uvolen-v-zapas-sbu.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 963/2019, согласно которому бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уволен с военной службы в запас спецслужбы с правом ношения военной формы одежды.

Текст соответствующего указа от 27 декабря опубликован на сайте Офиса президента.

Грицак возглавил СБУ 2 июля 2015 года. 25 марта 2016 ему было присвоено воинское звание генерала армии Украины.

29 августа этого года Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Грицака с должности главы СБУ, которое парламент в тот же день поддержал. Преемником Грицака в должности главы СБУ стал Иван Баканов.

В конце сентября Зеленский уволил с военной службы в запас СБУ бывшего первого заместителя Грицака Павла Демчину.