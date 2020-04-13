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Ракурс
Новини Бразилії: на Великдень статую Христа в Ріо перетворили у лікаря, фото — newkuban.ru

На Великдень статую Христа в Ріо перетворили на лікаря (ФОТО, ВІДЕО)

13 кві 2020, 18:32
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Вдячність лікарям за їхню боротьбу із поширенням коронавірусу набуває все нових форм. Статую Христа Спасителя у Ріо-де-Жанейро під час Великодньої служби ненадовго «одягли» в медичний халат.

У такий спосіб організатори акції висловили подяку медикам з усього світу португальською, іспанською, англійською, німецькою, італійською, китайською, французькою, арабською та російською мовами, написавши слово «дякую» на цих мовах.

На службі у католицький Великдень були присутні декілька духовників і журналістів. Під час молитви на статую спроектували зображення, яке символічно перетворило Ісуса в лікаря. Також на статуї з’явилося слово «дякую», написане на різних мовах світу.

На 40-метрову фігуру Христа спроектували й відео з бразильськими лікарями, які тримають в руках листи з написом «Ми залишаємося тут заради вас, залишіться вдома заради нас». У березні ця фраза стала міжнародним лікарським флешмобом.

Новини Бразилії: на Великдень статую Христа в Ріо перетворили у лікаря, фото — https://ainews.kz

Це не перший випадок, коли знаменитий монумент перетворюється у соціальне повідомлення у зв’язку з COVID-19. Статуя на вершині гори Корковаду в Ріо-де-Жанейро — один з найвідоміших і популярних у світі монументів. 18 березня на статую спроектували зображення прапорів усіх країн, які постраждали від пандемії. Поруч з’явився напис «Молимося разом», написаний на різних мовах.

Джерело: Ракурс


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