Поліція розслідує побиття дівчини на Київщині, фото: «Київ Оперативний»

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На Київщині 17-річну жительку селища Коцюбинське побили троє її однолітків. Свої дії вони зняли на відео, яке опублікували в інтернеті.

В результаті відеозапис потрапив у поле зору співробітників Ірпінського відділу поліції, які внесли інформацію про цей інцидент до Єдиного обліку та розпочали перевірку. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Правоохоронці встановили особи постраждалої та кривдниць.

Постраждала, яка є студенткою коледжу, розповіла правоохоронцям обставини інциденту. За її словами, того дня неподалік від місця проживання вона зустрілася зі своїм товаришем.

Зустріч побачили троє дівчат-однолітків, з якими вона не підтримує дружніх стосунків.

Вони попросили свою колишню подругу відійти подалі у ліс, після чого двоє з них почали її бити, а третя — знімати це на мобільний телефон.

Зазначається, що кривдниці вимагали від потерпілої, щоб та залишила хлопця, якого «не варта».

Потім їй пригрозили фізичною розправою у разі, якщо вона про це розповість іншим, — зазначають у поліції.

Кваліфікація цьому інциденту буде надана після з’ясування всіх обставин. Встановлено, що це перший такий конфлікт між цими дівчатами, раніше щодо постраждалої протиправних діянь вказані особи не вчиняли.

Наразі стан здоров’я постраждалої задовільний, вона перебуває вдома.

Нагадаємо, в лютому на Житомирщині неповнолітні школярки побили свою 14-річну подругу. Відео інциденту потрапило до інтернету.