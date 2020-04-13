Продолжается строительство метрополитена на Виноградарь, фото: КГГА

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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, которое показывает, как осуществляются строительные работы по сооружению линии метрополитена к жилому массиву Виноградарь, расположенному в Подольском районе города. Там продолжаются работы по строительству двух станций метро — «Мостицкой» и «Проспект Правды».

Так, показано, как идут работы по сбору проходческого комплекса немецкой компании Herrenknecht для прокладки тоннеля под новые станции. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Именно такие комплексы используют для строительства тоннелей метрополитена во многих странах мира, — отметил Кличко.

Длина этого проходческого комплекса составит 96 м, вес тоннелепроходческого щита — более 200 тонн.

Он должен ориентировочно за шесть месяцев проложить почти 1,3 км тоннеля от станции «Мостицкая» до станции «Сырец».

Также продолжаются активные работы по разработке котлована от «Мостицкой» до «Проспекта правды». Тоннель здесь будет двухъярусным, это связано с особенностями инфраструктуры района.

Ожидается, что эти две станции метро откроют в декабре 2021 года.

Напомним, в начале марта на первой станции столичного метрополитена запустили мобильную связь 4G.