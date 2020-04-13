14 апреля праздник: что можно делать, главные приметы

14 апреля – второй день Страстной недели, фото: Sohati

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Ракурс

14 апреля для православных христиан является Великим вторником — вторым днем ​​Страстной недели, последней недели перед Пасхой.

В этот день церковь вспоминает разоблачение Господом книжников и фарисеев, а также его разговоры и притчи, сказанные в этот день в Иерусалимском храме.

По народным традициям, во вторник Страстной недели женщины стирают белье, чистят ковры и готовят праздничный наряд к Пасхе.

Также в этот день православные верующие чтят память преподобной Марии Египетской, которая около 50 лет провела в пустыне в уединении и молитвах, ведя аскетический образ жизни. Мария Египетская считается покровительницей кающихся женщин.

Считается, что в этот день нельзя сквернословить, использовать бранные слова, желать людям плохого. Также считается, что в этот день не нужно грешить обжорством — стоит есть простую пищу.

По народным поверьям, 14 апреля нельзя ничего резать или стричь. Кроме того, мужчинам нельзя работать или что-то планировать, так как потом все планы могут разрушиться.

Народные приметы 14 апреля о погоде предусматривают:

если в этот день разольется большая вода, то нужно ждать больших трав и раннего покоса по весне;

если ночью звезд не видно — на теплую погоду;

если по небу плывут синие облака — к теплу и дождю;

если скот 14 апреля очень сильно кричит — следует ожидать непогоды;

если в этот день гроза — лето будет засушливым.

Напомним, в Украине карантин на Пасху смягчать не планируют.