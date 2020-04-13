14 апреля праздник: что можно делать, главные приметы

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14 апреля – второй день Страстной недели, фото: Sohati
14 апреля праздник: что можно делать, главные приметыhttps://racurs.ua/n136684-14-aprelya-prazdnik-chto-mojno-delat-glavnye-primety.htmlРакурс
14 апреля для православных христиан является Великим вторником — вторым днем Страстной недели, последней недели перед Пасхой.
В этот день церковь вспоминает разоблачение Господом книжников и фарисеев, а также его разговоры и притчи, сказанные в этот день в Иерусалимском храме.
По народным традициям, во вторник Страстной недели женщины стирают белье, чистят ковры и готовят праздничный наряд к Пасхе.
Также в этот день православные верующие чтят память преподобной Марии Египетской, которая около 50 лет провела в пустыне в уединении и молитвах, ведя аскетический образ жизни. Мария Египетская считается покровительницей кающихся женщин.
Считается, что в этот день нельзя сквернословить, использовать бранные слова, желать людям плохого. Также считается, что в этот день не нужно грешить обжорством — стоит есть простую пищу.
По народным поверьям, 14 апреля нельзя ничего резать или стричь. Кроме того, мужчинам нельзя работать или что-то планировать, так как потом все планы могут разрушиться.
Народные приметы 14 апреля о погоде предусматривают:
- если в этот день разольется большая вода, то нужно ждать больших трав и раннего покоса по весне;
- если ночью звезд не видно — на теплую погоду;
- если по небу плывут синие облака — к теплу и дождю;
- если скот 14 апреля очень сильно кричит — следует ожидать непогоды;
- если в этот день гроза — лето будет засушливым.
Напомним, в Украине карантин на Пасху смягчать не планируют.
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