Эпидемия коронавируса: ученые установили 38 антител, которые могут нейтрализовать SARS-CoV-2

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ученые из Южной Кореи установили 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сегодня заявил Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что антитела были получены из крови пациентов с COVID-19. Полезные свойства этих антител могут быть использованы для лечения других пациентов с коронавирусной болезнью.

Все полученные образцы, особенно 14 из них, имеют сильные нейтрализующие коронавирус свойства, — отмечают в корейском медицинском ведомстве.

Вскоре ученые планируют провести углубленные тесты для более детального изучения способности этих антител противостоять коронавирусу. В частности, эффективность антител проверят на лабораторных животных.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно пообещал, что изобретателю вакцины от коронавируса выплатят 1 млн долларов.