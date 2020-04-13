Дмитро Разумков, фото: прес-служба Верховної Ради

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Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав ухвалені сьогодні на позачерговому засіданні парламенту законопроекти, зареєстровані під номерами 3320, 2339 та 1049.

Тепер ці закони спрямовані на підпис президентові. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Законопроект № 3320 передбачає внесення змін до законодавства, спрямованих на боротьбу з коронавірусом, законопроект № 2339 — значно підвищує штрафи за умисні підпали сухої трави, листя чи забруднення повітря.

Також Рада сьогодні підтримала раніше заветований президентом законопроект № 1049. Раніше в ньому містилася норма, яка фактично позбавляла підприємства тютюнової галузі права самостійно визначати ціни на тютюнові вироби, а також вводила примусовий порядок розподілу доходів від реалізації цієї продукції між учасниками ринку.

Сьогодні законопроект було підтримано без цієї резонансної норми.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні відхилила 13 постанов про скасування ринку землі. Тепер президент може підписати земельний закон.