Дмитрий Разумков, фото: пресс-служба Верховной Рады

https://racurs.ua/n136687-razumkov-podpisal-prinyatye-segodnya-radoy-zakony.html

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятые сегодня на внеочередном заседании парламента законопроекты, зарегистрированные под номерами 3320, 2339 и 1049.

Теперь эти законы направлены на подпись президенту. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Законопроект № 3320 предусматривает внесение изменений в законодательство, направленных на борьбу с коронавирусом, законопроект № 2339 — значительно повышает штрафы за умышленные поджоги сухой травы, листьев или загрязнение воздуха.

Также Рада сегодня поддержала ранее ветированный президентом законопроект № 1049. Раньше в нем содержалась норма, которая фактически лишала предприятия табачной отрасли права самостоятельно определять цены на табачные изделия, а также вводила принудительный порядок распределения доходов от реализации этой продукции между участниками рынка.

Сегодня законопроект был поддержан без этой резонансной нормы.

Напомним, Верховная Рада сегодня отклонила 13 постановлений об отмене рынка земли. Теперь президент может подписать земельный закон.