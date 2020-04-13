В Чернобыльской зоне продолжается масштабный пожар, фото: CHERNOBYL TOUR

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В Зоне отчуждения продолжается масштабный пожар.

Впрочем, в ГСЧС уверяют, что нет угрозы расположенным в городе Припяти, куда сегодня досталось пламя, атомной электростанции и хранилищам ядерного топлива. Радиационный фон в Киевской области сохраняется в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в борьбе с огнем задействованы около 60 единиц техники, среди которых три самолета и три вертолета, сбросившие уже 460 тонн воды.

По информации Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения, в Чернобыльской зоне наблюдаются верховые пожары, то есть огонь передается кронами деревьев. Так, такие пожары наблюдаются и в районе села Кривая гора, на левом берегу реки Припять, а также в селе Рассоха, куда огонь пришел из села Старые Соколы.

В то же время в ведомстве утверждают, что удалось погасить пожар между прудом-охладителем и рекой Припять, а также погасить огонь, который дошел до открытого распределительного устройства.

Кроме того, правоохранители задержали мужчину, который может иметь отношение к поджогу в районе села Старые Соколы.

Сегодня в интернете появилось видео, которое показывает, как дым от приближения пожара окутал территорию ЧАЭС.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Фейсбуке уверяет, что угрозы хранилищам ядерного топлива в Чернобыльской зоне нет. В частности, по его словам, Хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2), работы по сооружению кого были завершены в начале этого года, еще не заполнено ядерным топливом.

Это огромная железобетонная конструкция, обнесенная забором. Внутри емкости из монолитного железобетона, в которых на сотни лет будут скрыты радиоактивные отходы, — подчеркивает заместитель министра.

Что касается ХОЯТ-1, то, отмечает Геращенко, оно расположено на территории ЧАЭС.

Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены, — заверил заместитель министра.

Также, по его словам, нет угрозы для хранилища ядерных отходов «Подлесное», которое также представляет собой огнеупорные железобетонные конструкции.

Геращенко заверил, что огонь, который угрожал этому хранилищу, погасили еще сегодня утром на дальних подступах.

Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зеленых насаждений расстояние более 100 метров, — подчеркнул замминистра.

Напомним, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности разработал прогноз перемещения потенциально загрязненных воздушных масс в результате пожаров в Чернобыльской зоне.