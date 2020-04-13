Коронавирус продолжает распространяться по миру, фото:

https://racurs.ua/n136688-moment-zarajeniya-koronavirusom-zafiksirovali-s-pomoschu-mikroskopa-foto.html

Ракурс

Момент заражения коронавирусом SARS-CoV-2 бразильские ученые зафиксировали на сделанных с помощью электронного микроскопа фотоснимках.

По словам ученых, на этих снимках можно увидеть момент, когда вирус проникает в клетку и заражает ее. Снимки опубликованы на сайте Фонда Освальдо Круз (Бразилия).

На опубликованных учеными изображениях можно увидеть, как темные точки проникают в цитоплазму клетки, внутри которой расположено ее ядро ​​с генетическим материалом.

Последние снимок показывает скопление частиц возбудителя инфекции в инфицированной клетке.

Отмечается, что эти снимки были сделаны в ходе исследования репликации вируса. Он на снимках заражает не человеческое клетки, а клетки зеленой мартышки. Генетические материалы этого вида обезьян часто используют для научных исследований.

Напомним, ученые из Южной Кореи обнаружили 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Теперь эти антитела углубленно изучат в лабораториях, в частности — в тестах с животными.