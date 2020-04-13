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Ракурс
Коронавирус продолжает распространяться по миру, фото:

Момент заражения коронавирусом зафиксировали с помощью микроскопа (ФОТО)

13 апр 2020, 23:25
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Момент заражения коронавирусом SARS-CoV-2 бразильские ученые зафиксировали на сделанных с помощью электронного микроскопа фотоснимках.

По словам ученых, на этих снимках можно увидеть момент, когда вирус проникает в клетку и заражает ее. Снимки опубликованы на сайте Фонда Освальдо Круз (Бразилия).

На опубликованных учеными изображениях можно увидеть, как темные точки проникают в цитоплазму клетки, внутри которой расположено ее ядро ​​с генетическим материалом.

Последние снимок показывает скопление частиц возбудителя инфекции в инфицированной клетке.

Отмечается, что эти снимки были сделаны в ходе исследования репликации вируса. Он на снимках заражает не человеческое клетки, а клетки зеленой мартышки. Генетические материалы этого вида обезьян часто используют для научных исследований.

Фото: IOC/Fiocruz

Фото: IOC/Fiocruz

Фото: IOC/Fiocruz

Фото: IOC/Fiocruz

Фото: IOC/Fiocruz

Фото: IOC/Fiocruz

Напомним, ученые из Южной Кореи обнаружили 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Теперь эти антитела углубленно изучат в лабораториях, в частности — в тестах с животными.

Источник: Ракурс


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