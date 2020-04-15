В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n136748-epidemiya-koronavirusa-mojet-ostavit-posle-sebya-mnojestvo-nervno-psihicheskih-problem-uchenye.html

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После пандемии коронавируса могут остаться или возникнуть множество нервно-психических проблем среди людей, которые восстанавливаться после инфекции COVID-19.

Об этом ученые из Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) предупреждают в статье, опубликованной в издании Brain, Behavior, and Immunity, сообщает пресс-служба вуза.

Прошедшие пандемии показали, что различные типы нервно-психических симптомов, таких как энцефалопатия, изменения настроения, психоз, нервно-мышечные дисфункции или демиелинизирующие процессы могут сопровождать острую вирусную инфекцию или могут последовать за инфекцией в течение недель, месяцев или дольше у выздоровевших пациентов, — предупреждают ученые.

Энцефалопатия — это общий термин для любого повреждения, которое изменяет функции или структуру мозга, и, следовательно, психическое состояние человека. Демиелинизация — это потеря защитной миелиновой оболочки нервных клеток, что приводит к неврологическим проблемам.

COVID-19 является значительным психологическим стрессом как для людей, так и для общин, — подчеркивают ученые. — Есть страх перед болезнью, смертью и неуверенностью в будущем. Эта пандемия является потенциальным источником прямой и опосредованной травматизации для всех.

Но не менее важны последствия воздействия самого вируса на центральную нервную систему (ЦНС) человека и связанных с этим нервно-психических проблем, подчеркивают ученые.

Они отмечают, что исследования прошлых респираторных вирусных пандемий указывают на различные типы нервно-психических симптомов, в том числе повышенную заболеваемость бессонницей, тревожностью, депрессией, манией, а также суицидальность и делирий, которые сопровождали пандемии гриппа в XVIII—XIX вв.

Аналогично и во время последних вирусных вспышек, таких как SARS-CoV-1 (атипичная пневмония) в 2003 году, H1N1 в 2009 году и MERS-CoV в 2012 году, появились сообщения о более высоких показателях нарколепсии, судорог, энцефалита (воспаление мозга), синдрома Гийена-Барре и других неврологических нарушений.

В отчетах уже есть сообщения об острых симптомах, связанных с центральной нервной системой, у людей, пораженных COVID-19, — отмечают ученые.

В частности, уже есть сообщения о большей частоте инсультов у тяжело инфицированных пациентов в китайском городе Ухане, вместе с делирием и потерей обоняния и чувства вкуса.

По мнению авторов статьи, нервно-психические последствия нынешней пандемии коронавируса еще не известны, но, вероятно, будут значимыми и продлятся годы.

Наша статья направлена ​​на то, чтобы привлечь внимание медицинского сообщества к необходимости проведения мониторинга и исследований для смягчения таких последствий, а не для того, чтобы вызвать панику среди лиц, чья жизнь уже сильно пострадала от этой пандемии, — подчеркивают ученые.

Напомним, в ВОЗ предупреждают, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди.