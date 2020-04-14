Завтра Страстная среда. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/n136747-zavtra-strastnaya-sreda-tradicii-i-primety.html

Ракурс

15 апреля является Страстной средой для православных. Это день грешница помазала миром ноги Христа во время его ужина в доме Симона прокаженного. Именно в среду Иуда предал Иисуса за 30 сребреников.

В Страстную среду принято украшать дом цветами, покупать продукты для пасхального стола, готовить яйца к покраске. Из дома принято выносить последний мусор. Обычно уборку начинают именно в среду, продолжая ее в четверг. В этот день запрещено шить, вязать или вышивать. В этот день тоже принято придерживаться строго поста, разрешается только растительная и сырая пища без масла.

В старину в этот день под крышу дома клали хлеб, соль и мыло. Считалось, что они насыщались особой энергетикой. Хлеб и соль были оберегом для дома и семьи на весь будущий год, а этим мылом мылась вся семья в Чистый четверг.

В Украине 15 апреля профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска. Кроме того, на эту дату приходится День экологических знаний, а также Международный день культуры.

Именины 15 апреля отмечают: Василий, Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп.

Народные приметы на 15 апреля:

Голуби воркуют 15 апреля — день будет теплым.

Теплая ночь — на теплое лето.

Синие облака в этот день предвещают дождь.

В этот день родились: ученые и изобретатели Леонардо да Винчи и Михаил Ломоносов, российская императрица Екатерина I, 16-й президент США Авраам Линкольн, художник Теодор Руссо, генсек СССР Никита Хрущев, писатель Борис Стругацкий, певица Алла Пугачева.

Напомним, 14 апреля для православных христиан является Великим вторником — вторым днем Страстной недели, последней недели перед Пасхой.