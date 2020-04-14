Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Ровенской области 14 апреля лабораторно подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом.

Среди инфицированных COVID-19 — восемь жителей Ровно и шесть человек из Ровенского района — сел Белая Криница, Рысвянка, Заря, поселков Квасилов и Клевань. Два случая зафиксировали в городе Костополь. Об этом сообщил председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

Еще три человека из города Сарны и Сарненского района. Четыре случая инфицирования зарегистрировали в Рокитновском районе. При этом COVID-19 обнаружили в председателя Рокитнивской РГА Виктора Минича, председателя районного совета Анатолия Кинчура и главного врача местной ЦРБ Олега Костюка.

Отмечается, что возраст больных от 20 до 81 года. Большинство из тех, кто подхватил коронавирус, прямо или косвенно контактировали с ранее зараженными.

По информации Коваля, по состоянию на сегодня, в Ровенской области уже 166 выявленных случаев COVID-19. Выздоровели от болезни восемь человек.

По информации Ровенского областного лабораторного центра, вчера на Ровенщине зарегистрировали 142 случая коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что коронавирус на Ровенщине обнаружили среди медицинского персонала родильного отделения Здолбуновской центральной районной больницы. Также произошло инфицирование двух беременных женщин, которые находились на лечении в родильном отделении.