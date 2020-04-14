Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136746-na-rivnenschyni-rizko-zrosla-kilkist-infikovanyh-covid-19-sered-zarajenyh-kerivnyctvo-odnogo.html

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У Рівненській області 14 квітня лабораторно підтвердили 24 нових випадки зараження коронавірусом.

Серед інфікованих COVID-19 восьмеро мешканців Рівного та шестеро з Рівненського району — сіл Біла Криниця, Рисв’янка, Зоря й селищ Квасилів та Клевань. Два випадки зафіксовано у місті Костопіль. Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль на власній сторінці у Facebook.

Ще троє заражених із міста Сарни та Сарненського району. Чотири випадки інфікування зареєстрували у Рокитнівському районі. При цьому COVID-19 виявили у голови Рокитнівської РДА Віктора Мініча, голови районної ради Анатолія Кінчура та головного лікаря місцевої ЦРЛ Олега Костюка.

Наголошується, що вік хворих від 20 до 81 року. Більшість із тих, хто підхопив коронавірус, прямо або опосередковано контактували з раніше зараженими.

За інформацією Коваля, станом на сьогодні в Рівненській області вже 166 виявлених випадків COVID-19. Одужали від хвороби восьмеро осіб.

За інформацією Рівненського обласного лабораторного центру, вчора на Рівненщині було зареєстровано 142 випадки коронавірусної інфекції.

Раніше повідомлялося, що коронавірус на Рівненщині виявили серед мединого персоналу пологового відділення Здолбунівської центральної районної лікарні. Також відбулося інфікування двох вагітних жінок, які перебували на лікуванні у пологовому відділенні.