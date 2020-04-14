На хабарі в 125 тис. дол. погорів перший заступник голови КМДА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136745-na-habari-v-125-tys-dol-pogoriv-pershyy-zastupnyk-golovy-kmda-foto.htmlРакурс
Микола Поворозник, заступник голови Київської міської державної адміністрації, підозрюється в корупції.
Чиновника викрили у вимаганні 125 тис. дол. співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. Вони вважають, що Поворозник через посередника вимагав гроші від компанії-забудовника. Про це 14 квітня повідомляє «112 Україна» з посиланням на джерело в Службі безпеки України.
Зазначається, що посередника затримали після отримання ним хабара у сумі 60 тис. дол. Також правоохоронці задокументували намір чиновника та посередника одержати ще один хабар від іншого забудовника в сумі 246 тис. дол.
Зазначається, що наразі в КМДА проводять обшуки.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викрило чиновника Державної фіскальної служби, котрий вимагав і одержав 50 тис. дол. за ухвалення потрібного рішення в кримінальному провадженні стосовно бізнесмена.