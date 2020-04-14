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За взятку задержали первого заместителя председателя КГГА. Фото: 112 Украина

На взятке в 125 тыс. долл. погорел первый заместитель председателя КГГА (ФОТО)

14 апр 2020, 21:47
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Николай Поворозник, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, подозревается в коррупции.

Чиновника уличили в вымогательстве 125 тыс. долл. сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. Они считают, что Поворозник через посредника требовал деньги от компании-застройщика. Об этом 14 апреля сообщает «112 Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что посредника задержали после получения им взятки в сумме 60 тыс. долл. Также правоохранители задокументировали намерение чиновника и посредника получить еще одну взятку от другого застройщика в сумме 246 тыс. долл.

Отмечается, что сейчас в КГГА проводят обыски.

За взятку задержали первого заместителя председателя КГГА. Фото: 112 Украина

За взятку задержали первого заместителя председателя КГГА. Фото: 112 Украина

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило чиновника Государственной фискальной службы, который требовал и получил 50 тыс. долл. за принятие нужного решения в уголовном производстве в отношении бизнесмена.


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