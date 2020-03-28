Пограничника задержали на взятке. Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований задержало за взятку инспектора отдела инспекторов пограничной службы «Заболотье» Мукачевского пограничного отряда ГПСУ.

Инспектор способствовал контрабанде табачных изделий через границу. Чиновник обещал контрабандисту информировать его о времени и месте расположения пограничных нарядов. За это он попросил 1 тыс. долл. Злоумышленника задержали 28 марта, после получения части неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Инспектора подозревают в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Коррупционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе 26 марта задержали прокурора одного из местных прокуратур, а также его сообщника. Злоумышленники получили взятку в размере 25 тыс. долл. от участника уголовного судопроизводства.