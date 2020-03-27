Одесский прокурор погорел на взятке в 25 тыс. долларов. Фото: ЦЖР

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Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине продолжается. В Одессе задержан прокурор одной из местных прокуратур, а также его сообщник.

Они были задержаны 26 марта при получении взятки в размере 25 тыс. долл. по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды служебным лицом в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Чиновник вымогал деньги за переквалификацию уголовного производства, в котором он является процессуальным руководителем. Изменение части статьи Уголовного кодекса позволяло подозреваемому получить более мягкое наказание. Также прокурор обещал способствовать освобождению гражданина от уголовной ответственности.

По предварительной информации, сотрудник прокуратуры в сговоре с гражданским лицом, который выполнял функции посредника, требовал и получил 25 тыс. долл. от участника уголовного судопроизводства. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Операцию по задержанию провели сотрудники облуправления стратегических расследований и следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве генеральной инспекции Офиса генерального прокурора.

Ранее группа чиновников, в состав которой входили руководители структурных подразделений Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы, погорела на вымогательстве у фермера из Кировоградской области взятки в сумме 1 млн долл.