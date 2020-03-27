Суд поддержал представление депутатов о зарплате прокуроров

https://racurs.ua/n135864-ksu-prinyal-reshenie-po-deputatskomu-predstavleniu-o-zarplatah-prokurorov.html

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Конституционный суд Украины (КСУ) принял решение по представлению 50 народных депутатов, которое касалось зарплат прокуроров. Подписанты представления считали неконституционной норму Бюджетного кодекса, которая предоставляла Кабмину право самостоятельно своими нормативно-правовыми актами решать вопросы заработной платы прокуроров.

По их мнению, вопрос о материальном, социальном и пенсионном обеспечении прокуроров должен определяться исключительно законом. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Суд, рассмотрев это представление, пришел к выводу, что эта норма Бюджетного кодекса создает ситуацию юридической неопределенности и противоречит принципу верховенства права. В частности, в своем решении суд сослался на ст. 131−1 Конституции, в которой указано, что «организация и порядок деятельности прокуратуры определяются законом».

Суд исходил из того, что нормы Основного закона, которыми предусмотрен перечень вопросов, которые регулируются исключительно законами Украины, имеют императивный характер, поэтому все решения должны быть приняты в форме закона, — отмечает пресс-служба КСУ.

Следовательно, заработная плата прокуроров, как элемент организации и порядка деятельности прокуратуры в понимании ст. 131−1 Основного закона Украины, должна определяться исключительно законом, а потому оспариваемое положение Кодекса противоречит ч. 2 ст. 131−1 Основного закона, — подчеркивают в КСУ.

Так что обжалуемое положение Бюджетного кодекса признано неконституционным. Оно теряет силу со дня принятия КСУ этого решения.

Напомним, в феврале КСУ признал неконституционным предусмотренную судебной реформой ликвидацию Верховного суда Украины.