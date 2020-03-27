Суд підтримав подання депутатів щодо зарплат прокурорів

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Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення за поданням 50 народних депутатів щодо зарплат прокурорів. Підписанти подання вважали неконституційною норму Бюджетного кодексу, яка надавала Кабміну право самостійно своїми нормативно-правовими актами вирішувати питання заробітної плати прокурорів.

На їхню думку, питання про матеріальне, соціальне та пенсійне забезпечення прокурорів має визначатися виключно законом. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Суд, розглянувши це подання, дійшов висновку, що ця норма Бюджетного кодексу створює ситуацію юридичної невизначеності та суперечить принципу верховенства права. Зокрема, у своєму рішенні суд посилався на ст. 131−1 Конституції, у якій вказано, що «організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом».

Суд виходив з того, що норми Основного закону, якими передбачено перелік питань, що регулюються виключно законами України, мають імперативний характер, відтак всі рішення мають бути ухвалені у формі закону, — зазначає прес-служба КСУ.

Отже, заробітна плата прокурорів, як елемент організації та порядку діяльності прокуратури в розумінні ст. 131−1 Основного закону України, має визначатися виключно законом, а тому оспорюване положення Кодексу суперечить ч. 2 ст. 131−1 Основного закону, — наголошують у КСУ.

Тож оскаржуване положення Бюджетного кодексу визнане неконституційним. Воно втрачає чинність з дня ухвалення КСУ цього рішення.

Нагадаємо, у лютому КСУ визнав неконституційною передбачену судовою реформою ліквідацію Верховного суду України.