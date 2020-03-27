Одеський прокурор погорів на хабарі в 25 тис. доларів. Фото: ЦЖР

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Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні триває. В Одесі затримано прокурора одного з місцевих прокуратур, а також його спільника.

Вони були затримані 26 березня за отримання хабара в розмірі 25 тис. дол. за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Чиновник вимагав гроші за перекваліфікацію кримінального провадження, в якому він є процесуальним керівником. Зміна частини статті Кримінального кодексу дозволяла підозрюваному отримати більш м’яке покарання. Також прокурор обіцяв сприяти звільненню громадянина від кримінальної відповідальності.

За попередньою інформацією, співробітник прокуратури в змові з цивільною особою, який виконував функції посередника, вимагав та отримав 25 тис. дол. від учасника кримінального судочинства. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу.

Операцію із затримання провели співробітники облуправління стратегічних розслідувань і слідчі Державного бюро розслідувань при процесуальному керівництві генеральної інспекції Офісу генерального прокурора.

Раніше група чиновників, до складу якої входили керівники структурних підрозділів Мін’юсту та Державної кримінально-виконавчої служби, погоріла на вимаганні у фермера з Кіровоградської області хабара в сумі 1 млн дол.