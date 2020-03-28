Прикордонника затримали на хабарі. Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань затримало за хабар інспектора відділу інспекторів прикордонної служби «Заболоття» Мукачівського прикордонного загону ДПСУ.

Інспектор сприяв контрабанді тютюнових виробів через кордон. Посадовець обіцяв контрабандисту інформувати його про час та місце розташування прикордонних нарядів. За це він попросив 1 тис. дол. Зловмисника затримали 28 березня, після отримання частини неправомірної вигоди. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Інспектора підозрюють у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Корупціонеру загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі 26 березня затримали прокурора одного з місцевих прокуратур, а також його спільника. Зловмисники отримали хабар у розмірі 25 тис. дол. від учасника кримінального судочинства.