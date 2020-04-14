Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ученые заявили, как предотвратить рак печени. Фото: politeka.net

Физические нагрузки могут помочь предотвратить рак печени — ученые (ИНФОГРАФИКА)

14 апр 2020, 21:20
999

Физические упражнения способны помочь в предотвращении смертоносного и самого распространенного рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы.

Об эффективном способе уберечься от распространенного типа рака, сообщают научные специалисты из Австралийского национального университета. Свои наработки они опубликовали в Journal of Hepatology, сообщает EurekAlert!

В ходе экспериментов специалисты проверили, могут ли физические нагрузки уберечь от риска развития опухоли у генетически модифицированных мышей с ожирением или диабетом. Эти грызуны склонны переедать, поэтому они быстро развивают диабет второго типа. Молодым животным впоследствии вводили низкие дозы вещества, провоцирующего рак.

Половине из испытуемых предоставили доступ к беговому колесу, они ежедневно пробегали до 40 км. Хотя и физические нагрузки замедляли рост веса, но через полгода они все же страдали ожирением. А у большинства мышей, которые не бегали каждый день, развился рак печени. При этом эта болезнь не была обнаружена у грызунов, которые бегали каждый день.

Ученые заявляют, что эффект упражнений проявляется благодаря сигнальным путям, в которых ключевую роль играют два соединения — ген-опухолевый супрессор p53 и активированная при стрессе протеинкиназа JNK1, которая участвует в развитии воспалительных реакций. Физическая активность «отключает» JNK1, но активирует p53, который является регулятором гена P27 — ингибитора клеточного цикла. Все это позволяет остановить рост дефектных клеток, которые могут стать злокачественными.

Исследования ученых. Инфографика:

Напомним, китайские ученые заявляли, что заболеваемость раком печени растет во всем мире несмотря на меры, предпринимаемые для профилактики этого заболевания.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров