Ученые заявили, как предотвратить рак печени. Фото: politeka.net

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Физические упражнения способны помочь в предотвращении смертоносного и самого распространенного рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы.

Об эффективном способе уберечься от распространенного типа рака, сообщают научные специалисты из Австралийского национального университета. Свои наработки они опубликовали в Journal of Hepatology, сообщает EurekAlert!

В ходе экспериментов специалисты проверили, могут ли физические нагрузки уберечь от риска развития опухоли у генетически модифицированных мышей с ожирением или диабетом. Эти грызуны склонны переедать, поэтому они быстро развивают диабет второго типа. Молодым животным впоследствии вводили низкие дозы вещества, провоцирующего рак.

Половине из испытуемых предоставили доступ к беговому колесу, они ежедневно пробегали до 40 км. Хотя и физические нагрузки замедляли рост веса, но через полгода они все же страдали ожирением. А у большинства мышей, которые не бегали каждый день, развился рак печени. При этом эта болезнь не была обнаружена у грызунов, которые бегали каждый день.

Ученые заявляют, что эффект упражнений проявляется благодаря сигнальным путям, в которых ключевую роль играют два соединения — ген-опухолевый супрессор p53 и активированная при стрессе протеинкиназа JNK1, которая участвует в развитии воспалительных реакций. Физическая активность «отключает» JNK1, но активирует p53, который является регулятором гена P27 — ингибитора клеточного цикла. Все это позволяет остановить рост дефектных клеток, которые могут стать злокачественными.

Напомним, китайские ученые заявляли, что заболеваемость раком печени растет во всем мире несмотря на меры, предпринимаемые для профилактики этого заболевания.