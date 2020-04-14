Вчені заявили, як запобігти раку печінки. Фото: politeka.net

https://racurs.ua/ua/n136744-fizychni-navantajennya-mojut-dopomogty-zapobigty-raku-pechinky-vcheni-infografika.html

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Фізичні вправи здатні допомогти в запобіганні смертоносного і найпоширенішого раку печінки — гепатоцелюлярної карциноми.

Про ефективний спосіб уберегтися від поширеного типу раку повідомляють наукові фахівці з Австралійського національного університету. Свої напрацювання вони опублікували в Journal of Hepatology, повідомляє EurekAlert!

У ході експериментів фахівці перевірили, чи можуть фізичні навантаження вберегти від ризику розвитку пухлини у генетично модифікованих мишей із ожирінням або діабетом. Ці гризуни схильні переїдати, тому вони швидко розвивають діабет другого типу. Молодим тваринам згодом вводили низькі дози речовини, що провокує рак.

Половині з піддослідних надали доступ до бігового колеса, вони щодня пробігали до 40 км. Хоча й фізичні навантаження сповільнювали зростання ваги, але через півроку вони все ж страждали ожирінням. А у більшість мишей, які не бігали щодня, розвинувся рак печінки. При цьому ця хвороба не була виявлена у гризунів, які бігали щодня.

Вчені заявляють, що ефект вправ проявляється завдяки сигнальним шляхам, в яких ключову роль відіграють дві сполуки — ген-пухлинний супресор p53 і активована при стресі протеїнкіназа JNK1, яка бере участь у розвитку запальних реакцій. Фізична активність «відключає" JNK1, але активує p53, який є регулятором гена P27 — інгібітора клітинного циклу. Це все дозволяє зупинити зростання дефектних клітин, які можуть стати злоякісними.

Нагадаємо, китайські вчені заявляли, що захворюваність на рак печінки зростає у всьому світі попри заходи, що вживаються для профілактики цього захворювання.