Коронавирус в Ровенской области подтвердили у трех медсестер родильного отделения и двух беременных

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Коронавирус в Ровенской области обнаружили у медперсонала родильного отделения Здолбуновской центральной районной больницы. Также произошло инфицирование двух беременных женщин, находившихся на лечении в родильном отделении. Об этом сообщает в Фейсбук «Первичка Здолбуновщины».

На утро 14 апреля имеем неутешительные новости — у пяти человек подтверждено инфицирование COVID-19. Это еще одна беременная из Здолбунова 1995 года рождения, мужчина 1984 года рождения из Здолбунова и три сотрудницы родильного отделения Здолбуновской ЦРБ: детская медсестра из села Здовбица и две младшие медицинские сестры из Здолбунова, — информирует «Первичка Здолбуновщины».

12 апреля официально стало известно о двух лабораторно подтвержденных случаях короновирусной инфекции, диагностированных у жительниц Здолбунова. Среди них была младшая сестра родильного отделения Здолбуновской ЦРБ, которая контактировала с беременной женщиной. У этой беременной COVID-19 диагностировали 11 апреля. Тогда отмечалось, что весь персонал родильного отделения, контактировавший с беременной, проверят методом ПЦР на наличие инфицирования.

Напомним, всего в Ровенской области по состоянию на вечер 13 апреля зарегистрировали 142 случая коронавирусной инфекции, семь летальных случаев, восемь человек выздоровели.