Степанов рассказал, как потратят средства антикоронавирусного фонда

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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс
Степанов рассказал, как потратят средства антикоронавирусного фондаhttps://racurs.ua/n136696-stepanov-rasskazal-kak-potratyat-sredstva-antikoronavirusnogo-fonda.htmlРакурс
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, на какие цели будут использоваться средства фонда борьбы с коронавирусом. Решение о создании данного фонда приняла вчера Верховная Рада.
Об этом министр рассказал во время сегодняшнего брифинга.
Степанов заявил, что размер фонда составит 64,7 млрд грн. Эти средства будут потрачены на:
- дополнительные выплаты медицинским работникам, которым планируется повысить зарплату до 300%;
- приобретение медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты и медикаментов, которые используются непосредственно для лечения больных коронавирусом;
- выплаты гражданам Украины, которые потеряли работу из-за корноавирусного кризиса;
- предоставление помощи семьям медицинских работников, которые погибли в результате заражения COVID-19;
- пополнение размера госбюджета на 3 млрд грн, средства которого будут направлены местным бюджетам на организацию мест обсервации людей, которые приезжают из-за границы.
Как ранее писал «Ракурс», в Украине на сегодняшний день зафиксированы 3 372 случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 594 медработников. За последние сутки было зафиксировано 270 новых случаев заражения.
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