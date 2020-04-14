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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Степанов рассказал, как потратят средства антикоронавирусного фонда

14 апр 2020, 10:18
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, на какие цели будут использоваться средства фонда борьбы с коронавирусом. Решение о создании данного фонда приняла вчера Верховная Рада.

Об этом министр рассказал во время сегодняшнего брифинга.

Степанов заявил, что размер фонда составит 64,7 млрд грн. Эти средства будут потрачены на:

  • дополнительные выплаты медицинским работникам, которым планируется повысить зарплату до 300%;
  • приобретение медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты и медикаментов, которые используются непосредственно для лечения больных коронавирусом;
  • выплаты гражданам Украины, которые потеряли работу из-за корноавирусного кризиса;
  • предоставление помощи семьям медицинских работников, которые погибли в результате заражения COVID-19;
  • пополнение размера госбюджета на 3 млрд грн, средства которого будут направлены местным бюджетам на организацию мест обсервации людей, которые приезжают из-за границы.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине на сегодняшний день зафиксированы 3 372 случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 594 медработников. За последние сутки было зафиксировано 270 новых случаев заражения.

Источник: Ракурс


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