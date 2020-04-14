Разумков рассказал, как в Раде будут искоренять «поправочный спам». Фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/n136695-gotovim-novyy-zakon-razumkov-rasskazal-kak-v-rade-budut-iskorenyat-popravochnyy-spam.html

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Верховная Рада планирует принять закон, который позволит бороться с «поправочным спамом» и даст возможность за неделю-полторы рассмотреть любой законопроект.

Этот закон будет действовать в том случае, если рассмотрение какого-либо законопроекта будут пытаться затянуть путем внесения большого количества поправок, как это произошло с так называемым «антиколомойским» законом. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы «Свобода слова».

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос, когда в парламенте может состояться рассмотрение законопроекта о банковском регулировании во втором чтении, и что необходимо делать с проблемой подачи к законопроектам избыточного количества поправок. По словам Разумкова, сейчас сложно сказать, когда Рада рассмотрит законопроект во втором чтении, потому что перед этим все 16 тыс. поправок должен рассмотреть профильный комитет.

Поэтому парламентарии хотят принять проект закона № 1043 по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Если законопроект будет принят, то регламент Рады будет изменен, что позволит быстро рассмотреть любой проект с большим количеством правок, которыми кто-то пытается затянуть рассмотрение. Это будет применяться, если будет подано более 500 поправок.

Он также отметил, что пока что рано говорить о возвращении к полноценному режиму работы Рады, потому что есть опасность инфицирования коронавирусом. При этом он отметил, что парламент вернется к проведению пленарных заседаний, если «не будет достаточно механизмов для принятия решений» в таком режиме, который действует сейчас.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятые на внеочередном заседании парламента законопроекты, зарегистрированные под номерами 3320, 2339 и 1049.