Разумков розповів, як у Раді будуть викорінювати «поправковий спам». Фото: Верховна Рада

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Верховна Рада планує прийняти закон, який дозволить боротися з «поправковим спамом» і дасть можливість за тиждень-півтора розглянути будь-який законопроект.

Цей закон буде діяти у тому випадку, якщо розгляд будь-якого законопроекту будуть намагатися затягнути шляхом внесення великої кількості поправок, як це сталося з так званим «антиколомойським» законом. Про це розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова».

Про це він розповів, відповідаючи на питання, коли в парламенті може відбутися розгляд законопроекту про банківське регулювання у другому читанні, і що необхідно робити з проблемою подачі до законопроектів надмірної кількості поправок. За словами Разумкова, зараз складно сказати, коли Рада розгляне законопроект у другому читанні, тому що перед цим усі 16 тис. поправок повинен розглянути профільний комітет.

Тому парламентарі хочуть прийняти проект закону № 1043 щодо протидії зловживанню прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Якщо законопроект буде прийнятий, то регламент Ради буде змінений, що дозволить швидко розглянути будь-який проект з великою кількістю правок. Це буде застосовуватися, якщо буде подано понад 500 поправок.

Він також зазначив, що наразі зарано говорити про повернення до повноцінного режиму роботи Ради, тому що є небезпека інфікування коронавірусом. Водночас він зазначив, що парламент повернеться до проведення пленарних засідань, якщо «не буде достатньо механізмів для прийняття рішень» у такому режимі, який діє зараз.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав прийняті на позачерговому засіданні парламенту законопроекти, зареєстровані під номерами 3320, 2339 та 1049.