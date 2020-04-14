Ракурсhttps://racurs.ua/
Разумков розповів, як у Раді будуть викорінювати «поправковий спам». Фото: Верховна Рада
Готуємо новий закон: Разумков розповів, як у Раді викорінюватимуть «поправковий спам»https://racurs.ua/ua/n136695-gotuiemo-novyy-zakon-razumkov-rozpoviv-yak-u-radi-vykorinuvatymut-popravkovyy-spam.htmlРакурс
Верховна Рада планує прийняти закон, який дозволить боротися з «поправковим спамом» і дасть можливість за тиждень-півтора розглянути будь-який законопроект.
Цей закон буде діяти у тому випадку, якщо розгляд будь-якого законопроекту будуть намагатися затягнути шляхом внесення великої кількості поправок, як це сталося з так званим «антиколомойським» законом. Про це розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова».
Про це він розповів, відповідаючи на питання, коли в парламенті може відбутися розгляд законопроекту про банківське регулювання у другому читанні, і що необхідно робити з проблемою подачі до законопроектів надмірної кількості поправок. За словами Разумкова, зараз складно сказати, коли Рада розгляне законопроект у другому читанні, тому що перед цим усі 16 тис. поправок повинен розглянути профільний комітет.
Тому парламентарі хочуть прийняти проект закону № 1043 щодо протидії зловживанню прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Якщо законопроект буде прийнятий, то регламент Ради буде змінений, що дозволить швидко розглянути будь-який проект з великою кількістю правок. Це буде застосовуватися, якщо буде подано понад 500 поправок.
Він також зазначив, що наразі зарано говорити про повернення до повноцінного режиму роботи Ради, тому що є небезпека інфікування коронавірусом. Водночас він зазначив, що парламент повернеться до проведення пленарних засідань, якщо «не буде достатньо механізмів для прийняття рішень» у такому режимі, який діє зараз.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав прийняті на позачерговому засіданні парламенту законопроекти, зареєстровані під номерами 3320, 2339 та 1049.
Коронавірус SARS-CoV-2: загадковий порушник законів епідеміології
«На танках через Атлантику!»: низькопробна фантастика про потраплянців дає змогу передбачити, куди імперія завдасть чергового удару
«На танках через Атлантику!»: низькопробна фантастика про потраплянців дає змогу передбачити, куди імперія завдасть чергового удару
Загрузка...