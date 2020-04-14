Степанов розповів, як витратять кошти антикоронавірусного фонду

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136696-stepanov-rozpoviv-yak-vytratyat-koshty-antykoronavirusnogo-fondu.html

Ракурс

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, на які цілі будуть використовуватися кошти фонду боротьби з коронавірусом. Рішення про створення даного фонду прийняла вчора Верховна Рада.

Про це міністр розповів під час сьогоднішнього брифінгу.

Степанов заявив, що розмір фонду складе 64,7 млрд грн. Ці кошти будуть витрачені на:

додаткові виплати медичним працівникам, яким планується підвищити зарплату до 300%;

придбання медичного обладнання, у тому числі апаратів штучної вентиляції легенів, засобів індивідуального захисту і медикаментів, які використовуються безпосередньо для лікування хворих на коронавірус;

виплати громадянам України, які втратили роботу через корноавірусну кризу;

надання допомоги сім’ям медичних працівників, які загинули в результаті зараження COVID-19;

поповнення розміру держбюджету на 3 млрд грн, кошти якого будуть спрямовані місцевим бюджетам на організацію місць обсервації людей, які приїжджають з-за кордону.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні на сьогоднішній день зафіксовані 3 372 випадки інфікування коронавірусом, у тому числі у 594 медпрацівників. За останню добу було зафіксовано 270 нових випадків зараження.