Карантин в Україні: де необхідно носити маску, розповіли у Кабміні

У Кабміні роз’яснили, що таке громадське місце, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136689-karantyn-v-ukrayini-de-neobhidno-nosyty-masku-rozpovily-u-kabmini.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) надало роз’яснення щодо того, де необхідно носити маску чи респіратор у зв’язку із запровадженим в Україні карантином.

У МОЗ детально розповіли, що розуміється під терміном «громадське місце», у якому, згідно з урядовою постановою № 211 необхідно носити маски під час дії карантину. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Зазначається, що громадське місце — це частина чи частини будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу. Зокрема, сюди відносяться і під’їзди, підземні переходи та стадіони.

Крім того, до громадських місць також відносяться:

ліфти і таксофони;

приміщення та території закладів охорони здоров’я;

приміщення та території навчальних закладів;

дитячі майданчики;

приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об'єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.

У МОЗ наголошують, що громадські місця також опосередковано визначаються у ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно з цією статтею, до них також відносяться:

вулиці;

закриті спортивні споруди;

сквери, парки;

всі види громадського транспорту (зокрема й транспорт міжнародного сполучення).

Крім того, зазначають у МОЗ, місцева влада може розширювати перелік громадських місць. Тому у міністерстві рекомендують перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можна опинитися на території, яка вважається «громадським місцем»

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що в Україні карантин на Великдень не будуть пом’якшувати.