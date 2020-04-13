Карантин в Украине: где необходимо носить маску, рассказали в Кабмине

В Кабмине разъяснили, что такое общественное место, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n136689-karantin-v-ukraine-gde-neobhodimo-nosit-masku-rasskazali-v-kabmine.html

Ракурс

Министерство здравоохранения предоставило разъяснение относительно того, где необходимо носить маску или респиратор в связи с введенным в Украине карантином.

В Минздраве подробно рассказали, что понимается под термином «общественное место», в котором, согласно правительственному постановлению № 211, необходимо носить маски во время действия карантина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что общественное место — это часть или части любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени. В частности, сюда относятся и подъезды, подземные переходы и стадионы.

Кроме того, к общественным местам также относятся:

лифты и таксофоны;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров

помещения заведений ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

В Минздраве отмечают, что общественные места также косвенно определяются в ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно этой статье, к ним также относятся:

улицы;

закрытые спортивные сооружения;

скверы, парки;

все виды общественного транспорта (в том числе транспорт международного сообщения).

Кроме того, отмечают в Минздраве, местные власти могут расширять перечень общественных мест. Поэтому в министерстве рекомендуют находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая считается «общественным местом»

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что в Украине карантин на Пасху не будут смягчать.