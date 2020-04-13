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В Кабмине разъяснили, что такое общественное место, фото: «Ракурс»

Карантин в Украине: где необходимо носить маску, рассказали в Кабмине

13 апр 2020, 23:58
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Министерство здравоохранения предоставило разъяснение относительно того, где необходимо носить маску или респиратор в связи с введенным в Украине карантином.

В Минздраве подробно рассказали, что понимается под термином «общественное место», в котором, согласно правительственному постановлению № 211, необходимо носить маски во время действия карантина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что общественное место — это часть или части любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени. В частности, сюда относятся и подъезды, подземные переходы и стадионы.

Кроме того, к общественным местам также относятся:

  • лифты и таксофоны;
  • помещения и территории учреждений здравоохранения;
  • помещения и территории учебных заведений;
  • детские площадки;
  • помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
  • подъезды жилых домов;
  • подземные переходы;
  • транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров
  • помещения заведений ресторанного хозяйства;
  • помещения объектов культурного назначения;
  • помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
  • стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

В Минздраве отмечают, что общественные места также косвенно определяются в ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно этой статье, к ним также относятся:

  • улицы;
  • закрытые спортивные сооружения;
  • скверы, парки;
  • все виды общественного транспорта (в том числе транспорт международного сообщения).

Кроме того, отмечают в Минздраве, местные власти могут расширять перечень общественных мест. Поэтому в министерстве рекомендуют находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая считается «общественным местом»

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что в Украине карантин на Пасху не будут смягчать.

Источник: Ракурс


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