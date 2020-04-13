Карантин в Украине: где необходимо носить маску, рассказали в Кабмине

Карантин в Украине: где необходимо носить маску, рассказали в Кабминеhttps://racurs.ua/n136689-karantin-v-ukraine-gde-neobhodimo-nosit-masku-rasskazali-v-kabmine.htmlРакурс
Министерство здравоохранения предоставило разъяснение относительно того, где необходимо носить маску или респиратор в связи с введенным в Украине карантином.
В Минздраве подробно рассказали, что понимается под термином «общественное место», в котором, согласно правительственному постановлению № 211, необходимо носить маски во время действия карантина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что общественное место — это часть или части любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени. В частности, сюда относятся и подъезды, подземные переходы и стадионы.
Кроме того, к общественным местам также относятся:
- лифты и таксофоны;
- помещения и территории учреждений здравоохранения;
- помещения и территории учебных заведений;
- детские площадки;
- помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- подъезды жилых домов;
- подземные переходы;
- транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров
- помещения заведений ресторанного хозяйства;
- помещения объектов культурного назначения;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.
В Минздраве отмечают, что общественные места также косвенно определяются в ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно этой статье, к ним также относятся:
- улицы;
- закрытые спортивные сооружения;
- скверы, парки;
- все виды общественного транспорта (в том числе транспорт международного сообщения).
Кроме того, отмечают в Минздраве, местные власти могут расширять перечень общественных мест. Поэтому в министерстве рекомендуют находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая считается «общественным местом»
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что в Украине карантин на Пасху не будут смягчать.