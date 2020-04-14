Коронавірус на Рівненщині виявили у трьох медсестер пологового відділення та двох вагітних

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Коронавірус на Рівненщині виявили серед медперсоналу пологового відділення Здолбунівської центральної районної лікарні. Також відбулося інфікування двох вагітних жінок, які перебували на лікуванні у пологовому відділенні. Про це повідомляє у Фейсбук «Первинка Здолбунівщини».

На ранок 14 квітня маємо невтішні новини — у п’ятьох осіб підтверджено інфікування COVID-19. Це ще одна вагітна зі Здолбунова 1995 року народження, чоловік 1984 року народження зі Здолбунова і три працівниці пологового відділення Здолбунівської ЦРЛ: медсестра дитяча з села Здовбиці і дві молодші медичні сестри зі Здолбунова, — інформує «Первинка Здолбунівщини».

12 квітня офіційно стало відомо про два лабораторно підтверджених випадки короновірусної інфекції, виявлені у жительок Здолбунова. Серед них була молодша медична сестра пологового відділення Здолбунівської ЦРЛ, яка контактувала з вагітною жінкою. У цієї вагітної COVІD-19 діагностували 11 квітня. Тоді зазначалося, що весь персонал пологового відділення, який контактував з хворою вагітною, перевірять методом ПЛР на наявність інфікування.

Нагадаємо, загалом на Рівненщині станом на вечір 13 квітня зареєстровано 142 випадки коронавірусної інфекції, сім летальних, восьмеро осіб одужало.