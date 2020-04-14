Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус на Рівненщині виявили у трьох медсестер пологового відділення та двох вагітних

Коронавірус на Рівненщині виявили у трьох медсестер пологового відділення та двох вагітних

14 кві 2020, 10:24
999

Коронавірус на Рівненщині виявили серед медперсоналу пологового відділення Здолбунівської центральної районної лікарні. Також відбулося інфікування двох вагітних жінок, які перебували на лікуванні у пологовому відділенні. Про це повідомляє у Фейсбук «Первинка Здолбунівщини».

На ранок 14 квітня маємо невтішні новини — у п’ятьох осіб підтверджено інфікування COVID-19. Це ще одна вагітна зі Здолбунова 1995 року народження, чоловік 1984 року народження зі Здолбунова і три працівниці пологового відділення Здолбунівської ЦРЛ: медсестра дитяча з села Здовбиці і дві молодші медичні сестри зі Здолбунова, — інформує «Первинка Здолбунівщини».

Коронавірус на Рівненщині виявили у трьох медсестер пологового відділення та двох вагітних

12 квітня офіційно стало відомо про два лабораторно підтверджених випадки короновірусної інфекції, виявлені у жительок Здолбунова. Серед них була молодша медична сестра пологового відділення Здолбунівської ЦРЛ, яка контактувала з вагітною жінкою. У цієї вагітної COVІD-19 діагностували 11 квітня. Тоді зазначалося, що весь персонал пологового відділення, який контактував з хворою вагітною, перевірять методом ПЛР на наявність інфікування.

Нагадаємо, загалом на Рівненщині станом на вечір 13 квітня зареєстровано 142 випадки коронавірусної інфекції, сім летальних, восьмеро осіб одужало.

Коронавірус на Рівненщині виявили у трьох медсестер пологового відділення та двох вагітних

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів