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Завтра Страсна середа. Фото: inlviv.in.ua
Завтра Страсна середа: традиції та прикметиhttps://racurs.ua/ua/n136747-zavtra-strasna-sereda-tradyciyi-ta-prykmety.htmlРакурс
15 квітня є Страсною середою для православних. В цей день грішниця помазала миром ноги Христа під час його вечері в домі Симона прокаженого. Саме в середу Юда зрадив Ісуса за 30 срібняків.
У Страсну середу прийнято прикрашати оселю квітами, купувати продукти для великоднього столу, готувати яйця до фарбування. З дому прийнято виносити останнє сміття. Зазвичай прибирання починають саме в середу, продовжуючи його в четвер. У цей день заборонено шити, в’язати чи вишивати. Цього дня теж прийнято суворо дотримуватися посту — дозволяється лише рослинна та сира їжа без масла.
У давнину в цей день під дах будинку клали хліб, сіль і мило. Вважалося, що вони насичувались особливою енергетикою. Хліб та сіль були оберегом для дому та родини на весь майбутній рік, а цим милом милася вся сім’я в Чистий четвер.
В Україні 15 квітня професійне свято співробітників карного розшуку. Крім того, на цю дату припадає День екологічних знань, а також Міжнародний день культури.
Іменини 15 квітня відзначають: Василь, Георгій, Григорій, Юхим, Полікарп.
Народні прикмети на 15 квітня:
- Голуби воркують 15 квітня — день буде теплим.
- Тепла ніч — на тепле літо.
- Сині хмари в цей день віщують дощ.
У цей день народилися: вчені і винахідники Леонардо да Вінчі і Михайло Ломоносов, російська імператриця Катерина I, 16-й президент США Авраам Лінкольн, художник Теодор Руссо, генсек СРСР Микита Хрущов, письменник Борис Стругацький, співачка Алла Пугачова.
Нагадаємо, 14 квітня для православних християн є Великим вівторком — другим днем Страсного тижня, останнього тижня перед Великоднем.
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