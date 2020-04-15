Пандемия коронавируса продолжается

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Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили уже у более чем 2 млн людей в мире.

Из них более чем 130,5 тыс. умерли, 482 тыс. — вылечились. Об этом сообщает Telegram-канал BNO News.

Больше всего случаев коронавируса в настоящее время обнаружено в США — более чем 614 тыс., из них почти 30 тыс. умерли.

На втором месте в этом печальном «рейтинге» Испания, где зафиксированы 174 тыс. случаев инфицирования и более чем 18,2 тыс. смертей. Третьей страной по количеству установленных случаев коронавируса является Италия — более чем 162 тыс., из них более чем 21 тыс. человек умерли.

На четвертом месте — Франция с более чем 143 тыс. случаев коронавируса, из которых 15,7 тыс. привели к смерти инфицированных.

Таким образом, уже в четырех странах мира количество умерших инфицированных коронавирусом людей превысило 15 тыс.

Китай, который считается источником коронавируса, на сегодня является уже седьмой страной по количеству официально обнаруженных случаев коронавируса — более чем 84,3 тыс. В настоящее время там фиксируется сравнительно небольшое количество новых случаев заболевания.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди.