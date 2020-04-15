На Донбассе ранены бойцы ООС. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/n136750-na-donbasse-boeviki-bili-iz-granatometov-i-pulemetov-troe-boycov-oos-raneny.html

Ракурс

Война на Донбассе длится уже шесть лет. Практически каждый день боевики и российские наемники обстреливают позиции украинских военных. За минувшие сутки, 14 апреля, было зафиксировано девять обстрелов со стороны оккупантов.

Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов вчера двое украинских военных были ранены, один воин получил боевое ранение. Украинские военные открывали огонь в ответ, потери российских боевиков уточняются.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Также в ООС добавили, что среди военных не зафиксированы новые случаи инфицирования коронавирусом.

Как писал «Ракурс», боевые действия на Донбассе начались шесть лет назад 14 апреля. Так называемая активная фаза АТО стартовала в ответ на захват в апреле 2014 года российскими оккупантами украинских городов — Славянска, Краматорска и Дружковки.