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Ракурс
На Донбассе ранены бойцы ООС. Фото: mil.gov.ua

На Донбассе боевики били из гранатометов и пулеметов: трое бойцов ООС ранены

15 апр 2020, 09:13
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Война на Донбассе длится уже шесть лет. Практически каждый день боевики и российские наемники обстреливают позиции украинских военных. За минувшие сутки, 14 апреля, было зафиксировано девять обстрелов со стороны оккупантов.

Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов вчера двое украинских военных были ранены, один воин получил боевое ранение. Украинские военные открывали огонь в ответ, потери российских боевиков уточняются.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Также в ООС добавили, что среди военных не зафиксированы новые случаи инфицирования коронавирусом.

Как писал «Ракурс», боевые действия на Донбассе начались шесть лет назад 14 апреля. Так называемая активная фаза АТО стартовала в ответ на захват в апреле 2014 года российскими оккупантами украинских городов — Славянска, Краматорска и Дружковки.


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