Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n136751-tramp-reshil-priostanovit-finansirovanie-voz-iz-za-sokrytiya-rasprostraneniya-koronavirusa.html

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США решили прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О соответствующем решении президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом дома, сообщает «Би-би-си».

По его словам, приостановка финансирования ВОЗ будет действовать, пока не будут расследованы «сокрытие распространения коронавируса и ошибки в реагировании на него».

Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею нужным способом, — заявил Трамп.

По его словам, мир рассчитывает, что ВОЗ будет сотрудничать со странами для того, чтобы точная информация об угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит — самостоятельно доносить правдивую информацию о том, что происходит.

Вместо этого в ситуации с коронавирусом, считает президент США, ВОЗ распространяла «китайскую дезинформацию», что привело к более масштабным последствиям пандемии. В частности, страны мира, руководствуясь рекомендациями ВОЗ, продолжали держать свои границы открытыми для Китая, отметил президент США.

ВОЗ не выполнила этот свой основной долг и должна понести ответственность, — подчеркнул Трамп.

США являются крупнейшим спонсором ВОЗ. В прошлом году организация получила от этой страны 400 млн долл. финансирования, что составляет 15% бюджета ВОЗ.

Напомним, в ВОЗ недавно заявили, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди.